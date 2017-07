Festival Show, 3 agosto: sul palco di Bibione anche Michele Bravi, Nina Zilli, Raf e Anna Tatangelo

Continua il viaggio musicale di Festival Show, che dopo il successo delle prime tappe, si sposta sulle spiagge del litorale dell’Alto Adriatico. Se il 27 luglio la manifestazione itinerante dell’estate italiana sbarca per la prima volta a Caorle, il 3 agosto sarà Bibione (Venezia), Piazzale Zenith, a ospitare un ricco cast. Sul palco si alterneranno Raf, Michele Bravi, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Francesco Sarcina, Ron, Il Pagante, Giulia Mazzoni, Leave the Memories e lo statunitense Jenn Morel.



A Bibione, inoltre, si fidano, per la categoria artisti emergenti, il quartetto vocale al femminile Diamonds da Ragusa e l’interprete di origine dominicana Xenia. La conduzione, come sempre, è affidata a Giorgia Surina al fianco di Paolo Baruzzo, storico protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

Tutte le tappe sono gratuite per il pubblico le offerte sono libere destinate alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Inoltre Festival Show sostiene i volontari AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) presenti nelle piazze per dare informazioni correttamente sul tema della donazione e del trapianto di organi.