Jonny Groove a ritmo di ‘Swag’: Giovanni Vernia torna con un singolo e un video a tutto stile

L’estate 2017 segna il ritorno social-web di uno dei personaggi più colorati con cui Giovanni Vernia si è fatto apprezzare in tv e non solo. Come dimenticare il mantra essiamonoi (sì, tutto attaccato come un hashtag prima ancora che diventassero tendenza) oppure il martellante preso! con cui Jonny Groove firmava ogni sua presunta genialata? Ecco, proprio il discotecaro allampanato dai pantaloni muccati scende in pista e fa il verso a nuovi idoli trap e a un Gianluca Vacchi parodia di se stesso.

Dopo un silenzio di quasi 5 anni, per Jonny Groove è il momento di riaprire l’armadio e rinnovare un look sempre sopra le righe per dimostrare il proprio Swag, lo stile dell’eccesso e dell’ostentazione che dà il titolo al videoclip rilasciato in rete. La clip, che in una manciata di giorni è arrivata a sfiorare le 300mila views, è un succedersi si scene in cui il protagonista sfoggia la nuova divisa. Dalla dance alla trap, Groove non rinuncia a bandane e pellicce (rigorosamente a petto nudo), orecchini e occhialoni (Sfera Ebbasta insegna…) e perfino a un telefono incastonato in una scarpa da ginnastica… tutto molto cool, non c’è che dire.

Dopo Ti Stimo Fratello e Ciao Bufu, anche le coreografie diventano più articolate perché, come è ovvio, pure le movenze devono essere di tendenza e far parlare si sé. Tic e manie da Peter Pan mai cresciuto fanno sorridere grandi e piccoli mentre diventano per Jonny motivo di un’autostima sopra la media tanto da sfiorare il sentimento di supereroe. La moda, o almeno una fetta di essa, diventa così l’occasione per dare vita a un pezzo ironico e autoironico che, nei suoi eccessi, rientra paradossalmente in modo perfetto nel quadro dei tormentoni estivi che pure sono presi di mira. Una genialata vera, in questo caso.

VIDEOCLIP Avete già visto quanto #Swag DOC ha #JonnyGroove?!?!?! ✌😎 ⬇Fuori il video⬇ https://youtu.be/3z-ToKmJLzQ #swagga #essiamonoi #giovannivernia Un post condiviso da Musica e Tv 2.0 (@musictvofficial) in data: 22 Lug 2017 alle ore 15:13 PDT