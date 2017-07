Stasera CasaMika, riprese a Milano: «Che soddisfazione guidare sulla preferenziale!»

Dopo il successo della prima edizione, si conferma anche per l’autunno 2017 l’appuntamento con Stasera CasaMika, al via in prima serata su Rai2 martedì 24 ottobre.

Proprio per le riprese in esterna, in piena lavorazione, Mika è arrivato a Milano dove e tornato a vestire i panni di insolito tassista. Per le vie di Napoli, Firenze e del capoluogo lombardo, la star si è trovata a conforntarsi con cittadini e turisti che hanno dato il via a racconti e dialoghi divertenti.

«Milano è la città che conosco meglio, qui c’è tanta frenesia – ha affermato Mika – I milanesi sono generosi ma anche esigenti e per questo ero un po’ nervoso all’inizio, poi però mi sono divertito moltissimo. Come tassista, ho finalmente potuto guidare sulla preferenziale, è una bella soddisfazione! Ma soprattutto ho avuto clienti che mi hanno raccontato le loro storie, ce ne sono state di bellissime!»