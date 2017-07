Federica Carta: dal 21 luglio in radio Forte e Chiaro, nuovo singolo tratto dall’album Federica

È in radio dal 21 luglio il nuovo singolo di Federica Carta dal titolo Forte e Chiaro, tratto dell’album Federica e proposto in una versione rivisitata appositamente per le radio. L’album di debutto Federica è stato pubblicato a fine maggio ed è già certificato Disco d”oro.

L’album contiene nove tracce interamente inedite: Ti avrei Voluto dire, Se ancora c’è, Dopotutto, Forte e chiaro, Lo sbaglio migliore, Sconfinata eternità, People talk to me, Mai così felice e Attraversando gli anni.

Federica ha collaborato alla scrittura di due brani: People talk to me e Attraversando gli anni. La giovane artista debutterà live con due concerti il prossimo inverno all’Atlantico di Roma,1 dicembre 2017, e al Fabrique di Milano il 2 dicembre 2017.