Carla Bruni: dal 21 luglio il singolo ‘Miss You’ che anticipa l’album ‘French Touch’, la tracklist

Per il suo ritorno discografico Carla Bruni ha scelto la cover dei Rolling Stones Miss You, singolo che sbarca in radio e digitale venerdì 21 luglio accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Jean-Baptiste Mondino. Così, dopo il primo assaggio con le atmosfere eleganti in Enjoy the Silence dei Depeche Mode, la musicista tenta la via del rock con una scelta certo coraggiosa.

I due brani anticipano il progetto French Touch, album di cover in lingua inglese che vede alla produzione David Foster e la cui pubblicazione è attesa per il prossimo 6 ottobre per Verve Records / Barclay / Universal Music France. Ecco la tracklist del disco: 1. Enjoy the Silence, 2. Jimmy Jazz, 3. Love Letters, 4. Miss You, 5. The Winner Takes It All, 6. Crazy, 7. Highway To Hell, 8. A Perfect Day, 9. Stand By Your Man, 10. Please Don’t Kiss Me, 11. Moon River.