‘Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine’: il 21 e 22 luglio su TV8 il racconto esclusivo in prima serata

Dopo la sentenza d’appello in Corte d’Assise che ha confermato l’ergastolo a Massimo Bossetti, va in onda in esclusiva free su TV8 Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine, documento inedito che racconta le tappe dell’impresa scientifica che ha portato all’identificazione di Ignoto 1. Lo speciale, in onda in chiaro venerdì 21 e sabato 22 luglio alle ore 21.15 (al tasto 8 del telecomando) nasce da un’idea di BBC ed è prodotto dall’inglese Amber TV con l’italiana Run to Me Film in collaborazione con Sky e BBC.

Grazie a interviste, immagini d’archivio, atti del processo, ricostruzioni e grafiche, il lavoro condotto sul DNA viene mostrato, passo dopo passo, con la spiegazione delle varie parti coinvolte Dagli avvocati ai consulenti della difesa, ai giornalisti fino al PM Letizia Ruggeri, che dal 2010 ha guidato l’indagine: sono oltre 80 le ore di interviste raccolte con i protagonisti del caso Gambirasio.