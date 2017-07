‘Hit The Road Man’, 20 luglio: tra gli ospiti Gerald Butler, Giusy Ferreri, Clementino e Lola Ponce

Giovedì 20 luglio va in onda, in seconda serata su Canale 5, il secondo appuntamento con Hit The Road Man, magazine tv, condotto e ideato da Pascal Vicedomini che porta sul piccolo schermo i maggiori protagonisti del cinema, della musica e dello showbiz.

In questa puntata, tra i protagonisti italiani Ficarra e Picone, vincitori del Premio Charlot nella sezione Cinema con il loro ultimo film L’ora legale. Ma Hit The Road Man incontrerà anche l’attore irlandese Gerard Butler a Ischia, ospite del Global Film & Music Fest, per la musica italiana si raccontano Giusy Ferreri e Clementino. Spazio anche alla cantante e attrice Lola Ponce.