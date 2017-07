Tokio Hotel: quattro nuovi concerti in Italia a novembre 2017, date e info biglietti

Dopo il successo delle date primaverili a Milano e Roma, i Tokio Hotel annunciano il loro ritorno in Italia entro la fine dell’anno, per quattro nuovi show in calendario a novembre. Il tour partirà da Padova il 9 novembre al Gran Teatro Geox, per poi proseguire a Napoli il 10 novembre alla Casa della Musica, a Venaria Reale (Torino) il 12 novembre al Teatro della Concordia, concludendosi quindi a Bologna il 13 novembre all’Estragon.

La band sta attualmente raccogliendo i frutti dell’ultimo album Dream Machine, uscito per Sony Music, in cui i gemelli Kaulitz hanno dato prova di una metamorfosi che sa di maturità senza trascurare le sonorità a loro familiari. Il nuovo show è stato curato nei dettagli, dalle luci alla scaletta, e prevede una setlist che passa in rassegna i successi più celebri.

INFO DATE e BIGLIETTI 9 novembre – Padova, Gran Teatro Geox / Apertura Porte: ore 19.00, Inizio Concerto: ore 21.30 / Biglietti Posto Unico in Piedi € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita, Tribuna Numerata – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: TicketOne, WOL, Unicredit, Phoenix: Banca del Veneziano e Casse Rurali del Trentino; 10 novembre – Napoli, Casa della Musica / Apertura Porte: ore 19.30, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: TicketOne, Go2;

12 novembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia / Apertura Porte: ore 19.00, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: TicketOne, VivaTicket; 13 novembre – Bologna, Estragon / Apertura Porte: ore 19.00, Inizio Concerto: ore 21.00 / Biglietti Posto Unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: TicketOne, Box Office Emilia Romagna – Boxer www.boxerticket.it, VivaTicket, Booking Show, CiaoTickets.

I biglietti sono disponibili tramite Vivo Club Presale dalle ore 10:00 di giovedì 20 luglio e TicketOne online dalle ore 10 di venerdì 21 luglio e nelle altre rivendite autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 24 luglio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.