Meraviglioso Modugno 2017: sul palco Arisa, Gazzè, Moro, Ron, Federica Carta e tanti altri

Si aggiungono al Cast della VII Edizione di Meraviglioso Modugno, che si terrà il 9 agosto 2017 a Polignano a Mare, anche Max Gazzè, Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia. Per questa edizione la direzione artistica ha deciso di attingere dai grandi della canzone italiana, così come dalle autoproduzioni per finire nel mondo delle nuove leve che passa per Sanremo piuttosto che Amici, senza pregiudizi e preclusioni. La scelta dei brani verrà annunciata prossimamente.

Sul palco di Piazza Aldo Moro saranno presenti: Arisa, Fabrizio Moro, Max Gazzè, Ron e ancora Syria & Tony Canto e gli Ex-Otago; da Sanremo Giovani arriveranno invece Marianne Mirage, Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia; dal talent show Amici arriverà Federica Carta.

Meraviglioso Modugno è una serata-evento promossa e organizzata dal Comune di Polignano a Mare con il sostegno della Regione Puglia. La Siae torna a conferire all’evento il Patrocinio. La Direzione Artistica vede la presenza di Stefano Senardi, uno dei padri della produzione musicale e culturale italiana.