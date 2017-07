Il debutto solista di Kirstin Maldonado dei Pentatonix: fuori l’EP ‘Love’

Dopo aver rilasciato i brani Break A Little e All Night, la voce femminile dei Pentatonix, Kirstin Maldonado, ha debuttato ufficialmente con l’EP Love (RCA Records), disponibile in versione digitale. L’artista – che ora si fa chiamare semplicemente kirstin – in questo progetto solista abbandona il canto a cappella e si getta a piè pari nell’electro pop su cui si muove con il proprio timbro modulato.

Anno di svolta e di maturazione, il 2017 della giovane texana si è aperto sulla scia del’album natalizio A Pentatonix Christmas e nell’aprile è arrivato anche PTX vol. IV – Classics (entrambi firmati con i Pentatonix) per poi lasciare spazio agli impegni in solitaria. Ecco la tracklist di Love: 1. Break A Little, 2. All Night, 3. Something Real, 4. See It, 5. Naked, 6. Bad Weather.