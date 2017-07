‘Il bagno inglese’ è il nuovo estratto dall’album ‘Becker’ del cantautore romano David Boriani

È in tutte le radio – oltre che disponibile nei digital store e sulle piattaforme streaming – il singolo Il bagno inglese (Giungla Records), nuovo singolo dall’album di debutto Becker del cantautore romano David Boriani. Così l’artista introduce la traccia in airplay: «L’unico momento in cui mi sento di dover abbassare lo sguardo è quando sono davanti allo specchio.

Quando sono giudice di me stesso. Tutti i difetti e gli sbagli vengono alla luce in quel preciso istante. Il brano esprime un forte senso di ‘italianità’. E la verità è che non mi sono mai sentito così italiano come quella volta in un bagno inglese.»

Di seguito la tracklist di Becker: 1. è Francesca, 2. Oggi, 3. Il Bagno Inglese, 4. Vera, 5. Julienne Juliette, 6. Passaggio a livello (cover di Enzo Jannacci). CREDITI: Testi e musica David Boriani; David Boriani voce e chitarra; Giuseppe Levanto piano, tastiere, fender rhodes; Luca Lepore basso; Ivo Parlati batteria; Pietro Paroletti chitarra, suoni; Daniele Sinigallia chitarra elettrica in Julienne Juliette e Maurizio Loffredo pedal steel in è Francesca e Vera.