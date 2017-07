Estate Sforzesca – 21 Luglio ore 21.00 – Tom’s Family in concerto

La manifestazione artistica ospitata nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, torna ad animare le serate milanesi dal 9 giugno al 27 agosto 2017. Nel cartellone 70 spettacoli di musica classica, jazz, folk e pop, danza e teatro. Quale migliore occasione per festeggiare i 10 anni della Tom’s Family in questa suggestiva location Milanese per Estate Sforzesca.

La Band sarà composta da amici ed autori Groove It: Jantoman Antonello Aguzzi alle Tastiere e Cori; Marco Mariniello al Basso; Leif Searcy alla Batteria e ai Cori; Luca Meneghello alla Chitarra; Daniele Moretto alla Tromba; Daniele Comoglio al Sax; Sandro De Bellis alle Percussioni; Deborah Falanga e Isabella Casucci alle Voci..

Gli Ospiti confermati fin’ora: Silvia Fusè, Christian Mayer, Stefano De Maco, Andrea Pollione, Linda Pinelli, Humberto Amésquita, Amedeo Bianchi, Andrea Bove, Enrico Cremonesi, Joyce E. Yuille, Paola Folli, Angie Brown e Faso di Elio e le Storie Tese.

Apertura cancelli ore 20.00, inizio concerto ore 21.00, posti a sedere non numerati. Prevendita su Mailticket.it: biglietto 15 euro più diritti prevendita. In collaborazione con La salumeria della musica e MilanoEvents.it