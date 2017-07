Ylenia Lucisano: in radio e digitale il singolo ‘Solo un bacio’. I prossimi live estivi

L’avevamo lasciata con Riverbero – qui la nostra intervista – e ora ritroviamo Ylenia Lucisano con con un nuovo brano dal titolo Solo un bacio (distribuito da A1 Entertainment), scritto da Davide Sartore, Diego Ceccon, Emilio Munda, Piero Romitelli e prodotto da quest’ultimi due. In rotazione radiofonica, digital download e streaming, la traccia diventa immagine nel video che riprende le abitudini social e vede alla regia, come il precedente, Taiyo Yamanouchi, in arte HYST.

«I baci creano dipendenza, come le belle canzoni – racconta Ylenia Lucisano – come la musica il bacio è lo strumento di comunicazione più puro e spontaneo che esista ed esattamente come la musica è universale, per questo motivo ho deciso di renderlo protagonista di questo mio nuovo brano. Solo un bacio è un brano che parla di questo gesto così spontaneo nell’era dei social ed è per questo che anche nel video ho voluto raccogliere questi istanti di vita, piccoli gesti d’amore che spesso oggi ci piace condividere col resto del mondo! »

Nel corso dell’estate Ylenia si esibisce con il nuovo singolo in occasione di due appuntamenti on stage: il 25 agosto a Mestre, Piazza Ferretto / Festival Show e il 1° settembre a Milano all’“A Milano” feat. Renato Caruso.