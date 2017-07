Wind Summer Festival: 18 luglio terza puntata, gli ospiti

Martedì 18 luglio 2017 in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105 andrà in onda la terza puntata del Wind Summer Festival, condotto da Alessia Marcuzzi, accompagnata per la prima volta da Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia.

I grandi ospiti che saranno sul palco nella puntata: Francesco Gabbani, Francesco Renga, Giorgia, Max Pezzali, Nek, Jasmine Thompson, Paola Turci, Syria, Giusy Ferreri, Raphael Gualazzi, Britti, Bianca Atzei, Gaia, Gary Dourdan, Ghali, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Briga, Fred De Palma, Enrico Papi, Thegiornalisti, Jake La Furia, J-Ax & Fedez, Umberto Tozzi, Valeria Rossi.

Anche quest’anno, inoltre, Wind Summer Festival dà spazio alla musica emergente, ospitando sei giovani artisti in gara (Amara, i Desideri, LowLow, Mahmood, Tony Maiello e Shade) e dando loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Sul palco nella terza puntata Mahmood e Tony Maiello.