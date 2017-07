Temptation Island 2017: anticipazioni puntata 17 luglio

Nuovo appuntamento tv con il docu-reality sui sentimenti Temptation Island, la cui quarta puntata condotta da Filippo Bisciglia va in onda lunedì 17 luglio in prima serata su Canale 5. L’atmosfera tra le cinque coppie si fa sempre più calda: se, da una parte, alcune di loro continuano il percorso alla ricerca di conferme e chiarimenti, per altre il viaggio volge al termine ed è giunto al confronto finale.

Francesca, dopo lo scherzo che le ha fatto Ruben, è pronta a rivederlo: quale sarà il destino della coppia? Alessio, fidanzato di Valeria, dopo essersi spinto oltre con la single Carmen, chiede il falò di confronto.

È tempo di burrasca anche per la coppia formata da Nicola e Sara, dato che quest’ultima è ormai insofferente di fronte al fidanzato spensierato con la single Antonella e poco attento a quello che potrebbe provare la sua metà dall’altra parte del villaggio. Infine, Ritroveremo anche Francesco e Selvaggia: lui non sopporta più le sue lamentele, mentre lei teme sempre di più la complicità tra il suo fidanzato e la single Desirèe.