Planet Funk: fuori il nuovo singolo ‘You Can Be’ contro il cyberbullismo

Uscito lo scorso 14 luglio, il nuovo singolo dei Planet Funk – tra le band internazionali di elettrodance più amate – si intitola You Can Be e non solo anticipa l’album atteso per la fine dell’anno (Universal Music) ma ha un valore aggiunto legato al suo stesso messaggio. Ha raccontato, infatti, Dan Black, voce del gruppo: «Ho scritto questa canzone dopo aver visto mio figlio subire atti di bullismo per la sola colpa di essere, come suo padre, un po’ “diverso”. È straziante vedere come la società cerchi di condizionare i ragazzi, così giovani e speciali, affinché diventino “normali”. Dentro di loro, invece, hanno delle costellazioni in attesa di essere scoperte».

Per il ritorno sulle scene i Planet Funk scelgono, dunque, un singolo d’impegno sociale che, musicalmente, segna una novità nel panorama musicale della band italo-britannica. «You Can Be – aggiunge Alex Neri, coautore del pezzo – è un vero e proprio inno alla vita, alla scoperta di se stessi e delle proprie passioni. Un inno a un utilizzo sano della tecnologia che ci circonda. Mi piace l’idea che i ragazzi possano ballare e divertirsi sulle note di una canzone così piena di sentimenti e di emozioni vere».

Il nuovo singolo è accompagnato anche dal videoclip, ideato e girato tutto tra Sulmona e Roccaraso con la regia di Pierluigi Di Lallo, la produzione coordinata da Valentina D’Ignazio della Cinik International recording per Vismama e la fotografia curata da Maurizio d’Atri. In contemporanea con il singolo, infine, i Planet Funk hanno lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Musicraiser per coinvolgere i fan nella finalizzazione del nuovo album e nella diffusione del singolo stesso.