‘Bravo! Live’: venerdì 21 luglio l’evento benefico ‘HIT par-AID’, ospiti Emiliano Pepe, Shade, Eddy Veerus

Dopo il primo weekend di Bravo! Live, prima venue musicale permanente del Parco Experience (EX Area Expo) di Milano dedicata all’intrattenimento, anche questa settimana il programma prevede tanta musica. Venerdì 21 luglio (ore 21.30 – biglietti € 5 – apertura biglietteria ore 19.30 – Via Cristina Belgioioso, 28 Milano) è, infatti, in programma, il live show della Nazionale Hip Hop, HIT par-AID, evento benefico il cui ricavato viene devoluto a Noi come voi Onlus, associazione di volontariato che opera in favore di persone diversamente abili, con sede operativa a Galliate, nel novarese.

Lo show promette sorprese e tanti ospiti, tra gli altri: Emiliano Pepe, Shade, Eddy Veerus (Il Pagante), Rise Beatbox, Surfa, Ted Bee, Andrea Mazzantini dei Pink is Punk, Lanz Khan e Roberto Marchesi. Nata il 21 marzo scorso da un’idea di Emiliano Pepe, Roofio dei Two Fingerz e Michele Michelazzo, la Nazionale Hip Hop è impegnata in eventi solidali e vede la fondamentale presenza de La Pina, che con il marito e producer musicale Emiliano organizza operazioni di volontariato su progetti umanitari.