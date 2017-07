SIAE, dati concerti 1° trimestre 2017: in TopTen Ligabue, Litfiba, J-Ax & Fedez e Benji & Fede

L’Osservartorio dello Spettacolo di SIAE ha pubblicato i dati relativi ai concerti di musica leggera che hanno segnato la maggiore affluenza di pubblico per il 1° trimestre 2017 (gennaio – marzo). Ecco la Top Ten relativa all’ultimo trimestre disponibile con gli artisti e i relativi live in ordine decrescente di biglietti d’ingresso rilasciati. I dati esposti – annota SIAE alla pagina dedicata – devono essere ritenuti provvisori.

Top Ten concerti di musica leggera: 1. Green Day – Casalecchio di Reno, Unipol Arena 13 gennaio; 2. Green Day – Torino, Pala Alpitour 10 gennaio; 3. Ligabue – Assago, Mediolanum Forum 14 marzo; 4. Ligabue – Assago, Mediolanum Forum 13 marzo; 5. Ed Sheeran – Torino, Pala Alpitour 17 marzo; 6. Litfiba – Assago, Mediolanum Forum 31 marzo; 7. Ed Sheeran – Torino, Pala Alpitour 16 marzo; 8. J.Ax & Fedez – Torino, Pala Alpitour 11 marzo; 9. Green Day – Assago, Mediolanum Forum 14 gennaio; 10. Benji & Fede – Assago, Mediolanum Forum 4 marzo.

INFORMAZIONI L’Osservatorio dello Spettacolo è il centro di studi e di raccolta dati della Società Italiana degli Autori ed Editori. Compito dell’Osservatorio è quello di monitorare l’attività dello spettacolo e dell’intrattenimento in Italia a 360 gradi con analisi che coinvolgono concerti, cinema, teatro, lirica, commedie musicali, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante; un’attività importantissima che fornisce informazioni e chiavi di lettura fondamentali per la comprensione e l’interpretazione dello stato dell’industria in Italia. Ulteriori info al sito Siae.it.