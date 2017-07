Tyler, The Creator: il nuovo album ‘Flower Boy’ in digitale dal 21 luglio. Tracklist

È musicista, produttore e stilista e il 21 luglio pubblica, in formato digitale, il suo nuovo album dal titolo Flower Boy. Si tratta di Tyler, The Creator che solo sette giorni fa ha pubblicato il video Who Dat Boy feat. A$AP Rocky e il brano 911/ Mr. Lonely feat. Steve Lacy e Frank Ocean, entrambi contenuti nel progetto in uscita per Columbia Records (disponibile in pre-order).

L’album si compone di 14 tracce e presenta una duplice cover: la prima è disegnata dallo stesso Tyler e la seconda a firma dell’artista Eric White, coinvolto dal rapper con il compito di spiegare attraverso la propria iconografia visuale l’universo di Flower Boy.

Ecco la tracklist ufficiale del nuovo lavoro di Tyler, The Creator: 1. Foreword, 2. Where This Flower Blooms, 3. Sometimes…, 4. See You Again, 5. Who Dat Boy?, 6. Pothole, 7. Garden Shed, 8. Boredom, 9. I Ain’t Got Time!, 10. 911 / Mr. Lonely, 11. Dropping Seeds, 12. November, 13. Glitter, 14. Enjoy Right Now Today.