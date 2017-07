The Vamps: fuori ‘Night & The Day – Night Edition’, collaborazioni con Sabrina Carpenter e Tini

Bradley Will Simpson (voce), James McVey (chitarra), Tristan Evans (batteria) e Connor Ball (basso), alias The Vamps, tornano con il nuovo album Night & Day – Night Edition in uscita oggi, venerdì 14 luglio, per Virgin EMI UK. Questo terzo disco della band inglese che si è fatta conoscere e apprezzare in poco tempo, il progetto è disponibile in Italia nella versione CD standard contenente i singoli All Night già certificato Platino FIMI e Middle Of The Night con Martin Jensen.

Pubblicato come prima parte di un lavoro più ampio che dovrebbe vedere il suo secondo capitolo entro il 2017, Night & Day – Night Edition vanta anche altre collaborazioni con star molto amate dai giovani e giovanissimi come Sabrina Carpenter e Tini. Questa la tracklist: 1. Middle of The Night, 2. All Night, 3. Hands (featuring Sabrina Carpenter), 4. Same to You, 5. Paper Hearts, 6. Shades On, 7. It’s a Lie (featuring TINI), 8. Stay.