Mahmood: il nuovo singolo è ‘Pesos’, dal 14 luglio. Il videoclip

Mahmood riparte a Pesos. È, infatti, in radio e digital download dal 14 luglio il nuovo singolo del giovane artista italo-egiziano, tra le Nuove Proposte di Sanremo 2016 con Dimentica. Questo nuovo brano – firmato dallo stesso interprete insieme ad Alessandro Raina e Davide Simonetta – è il primo tassello di un progetto musicale più ampio su cui Mahmood è al lavoro.

E a ispirare Pesos è stato un viaggio oltremanica. Racconta il cantautore: «Pesos è nata dopo un weekend passato a Londra su un autobus in direzione Luton/Stansted airport. Credo che a volte, dietro una sigaretta e un bicchiere di gin tonic si nasconda la paura di credere nei propri ideali e combattere fino all’ultimo per vederli realizzare. Spesso ci manca il coraggio di dare un senso alla vita, che a volte ci sembra un videogame dove per uscirne indenni basterebbe premere play.»

La traccia mostra una sferzata ritmica che, pur mantenendo riconoscibile l’impronta di Mahmood, ne segna allo stesso tempo una svolta più matura, con suoni pieni e rotondi. L’artista è ospite sul palco del Wind Summer Festival nella puntata in onda il 18 luglio, su Canale 5, in prima serata, dove porta dal vivo proprio il nuovo brano.