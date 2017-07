Festival Show: il 27 luglio per la prima volta a Caorle, tra gli ospiti Elodie, Thegiornalisti e The Kolors

Dopo il successo delle prime due tappe, il Festival Show sbarca per la prima volta a Caorle (VE) nella serata di giovedì 27 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo. Ad alternarsi sul palco sono Thegiornalisti, Elodie, Irama, The Kolors, Sonohra, Michele Zarrillo, GionnyScandal, Moreno, La Rua, Edoardo Vianello ed Elya.

Alla conduzione, ovviamente, Giorgia Surina che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, storico protagonista della kermesse di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe.

Il Festival regala anche un vetrina importante ai giovani talenti selezionati in questi mesi Italia e in alcune città d’Europa; solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona. I due emergenti in sfida a Caorle sono il duo LUELO da Treviso e la band pop rock REVER da Trieste.

«Siamo orgogliosi di approdare per la prima volta a Caorle, nel suggestivo arenile di levante, con la chiesetta dell’Angelo come straordinaria scenografia – afferma Paolo Baruzzo, coordinatore e co-presentatore dello spettacolo – e, dopo i successi mai dimenticati degli anni scorsi, torneremo con grande entusiasmo a Bibione, Jesolo e Lignano Sabbiadoro. Proprio per offrire una grande occasione di divertimento ai turisti che affollano in queste settimane quelle che sono considerate le più belle spiagge del litorale dell’alto Adriatico».

Tutte le tappe sono gratuite per il pubblico le offerte sono libere destinate alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Inoltre Festival Show sostiene i volontari AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) presenti nelle piazze per dare informazioni correttamente sul tema della donazione e del trapianto di organi.