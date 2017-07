Festival delle Lettere: l’edizione 2017 il 14-15 ottobre, bando prorogato fino al 15 agosto

Torna, per la sua edizione numero tredici, il milanese Festival delle Lettere dedicato alla vecchia e un po’ romantica abitudine dello scrivere con carta e penna. Tema su cui i partecipanti sono chiamati a esprimersi quest’anno è Lettera a un cervello in fuga, che si affianca alle altre categorie in concorso (Lettera a tema libero, Lettera dal cassetto e Lettera Under14).

La fuga come unica via di salvezza o come occasione per trovare nuove possibilità; ogni anno sono migliaia i cervelli che partono in cerca di qualcosa o di un sogno da realizzare, tra sacrificio e aspirazione. Per questo, Festival delle Lettere lascia la massima libertà di interpretazione a chiunque vorrà partecipare.

Le migliori lettere ricevute saranno lette e selezionate da una giuria qualificata e le vincitrici in ogni categoria saranno premiate in occasione della XIII edizione della manifestazione, che si svolgerà a Milano il 14 e il 15 ottobre presso l’Unicredit Pavillion in Piazza Gae Aulenti. Per l’edizione 2017 il Festival delle Lettere ha scelto di collaborare con il blog delle mamme dei cervelli in fuga, strettamente legato al tema di quest’anno.