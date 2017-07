Ensi: dall’1 settembre il nuovo album ‘V’, svelate la tracklist e le collaborazioni

Il freestyler Ensi torna sulle scene musicali a tre anni da Rock Steady, annunciando la pubblicazione del nuovo disco di inediti V attesa per il prossimo 1 settembre (Warner Music). L’album, registrato presso lo studio di registrazione su ruote Red Bull Studio Mobile, trae il suo nome dal figlio dell’artista torinese, Vincent, ma la lettera V è anche l’iniziale del cognome – Vella – e diventa, così, simbolo di famiglia, radici, storia di ieri, oggi e domani.

In V Ensi racconta, non a caso, episodi di vita privata, rapporti umani e vicende sociali collaborando in alcuni brani con nomi affermati della scena italiana, come Clementino, Luchè, Gemitaiz & MadMan e Il Cile. Questa la tracklist dell’album: 1. Ribelli senza causa, 2. Identità feat. Il Cile, 3. Iconic, 4. Boom Bye Bye, 5. Si, come no feat. Clementino, 6. Tutto il mondo è quartiere, 7. Mezcal, 8. Te lo dicevo feat. Luchè, 9. Sugar Mama, 10. 4:20 feat Gemitaiz & Madman, 11. In volo, 12. Mamma diceva, 13. Noi, 14. Vincent.

Con queste parole, infine, Ensi introduce il nuovo progetto: «La mia penna non è mai stata motivata dalle sfumature, ho sempre trovato la maggiore ispirazione agli estremi, nella sofferenza quanto nella felicità. Questi ultimi tre anni della mia vita sono stati davvero intensi, sono passato più volte da un estremo all’altro senza fermate intermedie. È cambiato tutto. Sono cambiato anche io.

Mi ci è voluto del tempo per metabolizzare e me lo sono preso, in piena controtendenza con il momento storico nel quale viviamo, dove è tutto molto veloce. Ma questo processo era necessario per arrivare a questo disco. Negli ultimi mesi ho raccolto tutto questo vissuto nella musica e ho scritto V, senza dubbio il mio miglior disco fino ad oggi. Non è una fotografia del momento, è più un collage di foto, strappi del passato e del presente, nei suoni come nelle immagini. Ci sono delle versioni completamente inedite della mia musica e le versioni migliori dei miei punti di forza. In V c’è l’uomo, il rapper e il padre.»