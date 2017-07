‘Diamante nero’: in radio il nuovo singolo di Serena De Bari, videoclip

È in rotazione radiofonica Diamante nero (On the set), il nuovo singolo di Serena de Bari. Dopo aver partecipato al talent più famoso d’Italia, Amici di Maria de Filippi, il 17 febbraio, vincendo la sfida grazie al giudizio favorevole di Alessandro Massara, presidente della Universal Music, Serena ha avuto una grande visibilità che le ha dato modo di far conoscere le sue canzoni.

Prodotto da Luca Venturi, arrangiato e mixato da Simone Summa, registrato presso il MAST Academy Studio di Bari, Diamante nero, scritto da Giordano Joe Santonocito, presenta un sound misterioso, dance, che si lega al fascino di una notte d’estate. Il brano sarà anche il titolo al primo album di Serena ed è accompagnato da un videoclip, per la regia di Marco D’Andragora, girato in Puglia, tra Fasano e Lecce.