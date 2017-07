Collisioni: Joe Bastianich porta a Barolo il suo ‘Vino Veritas’ in una versione rivisitata

[COMUNICATO STAMPA] Joe Bastianich arriva a Barolo (CN) nell’ormai collaudata veste di cantante e musicista, in occasione di Collisioni, con un’esibizione unica in programma domenica 16 luglio alle 21:00 presso la “Piazza Blu” della città.

Il celebre restaurant-man, accompagnato dalla sua band Joe Bastianich Project, porterà in scena una versione elettrica, rivisitata e pensata per l’occasione, di Vino Veritas, l’originale spettacolo teatrale da lui ideato e di scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 24 luglio, che ha fatto registrare sold-out in ogni sua data.

Brani originali, interamente scritti da loro, si alternano alla musica live e a momenti di ironia in un mix di blues, folk e ballate rock ‘n’ roll dal gusto intramontabile. La band che accompagna Joe in quest’appuntamento è composta da Gabriele Tirelli (chitarra), Lorenzo Ferrari (batteria), Giacomo Papetti (basso) e Daniele Savoldi (violoncello).