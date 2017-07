Reunion degli YES: Jon Anderson, Trevor Rabin e Rick Wakeman live in Italia

Jon Anderson, Trevor Rabin e Rick Wakeman tornano insieme sullo stesso palco per portare dal vivo la storia di una delle prog-rock band più importanti. Icone della musica fin dalla Owner Of A Lonely Heart, i tre artisti divenuti idoli come Yes hanno, infatti, dato l’avvio al progetto Yes featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman.

Dopo i sold out in tutto il mondo, la reunion tocca a luglio anchd l’Italia a luglio con tre date: 17 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 19 luglio – Schio (VI), Campagnola; 22 luglio – Arbatax, Rocce Rosse / Rocce Rosse Blues.

«È molto semplice – ha dichiarato Anderson – i fan ci vogliono di nuovo insieme, noi lo vogliamo ed è nostro diritto utilizzare il nome. Yes la musica è nel nostro DNA!» Del resto, la tournée in corso è solo l’inizio di un percorso artistico in cui è già previsto un DVD live (registrato lo scorso 25 marzo) e un nuovo album, la cui pubblicazione è prevista nel 2018.