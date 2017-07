FIMI primo semestre 2017: Riki al primo posto album, Fonsi primo nei singoli

La classifica FIMI, primo semestre 2017, rilasciata poco fa, descrive l’andamento delle vendite che risulta caratterizzato da una forte presenza di musica italiana nella classifica album con ben otto titoli italiani nei primi dieci ed un podio completamente locale.

Al primo posto c’è il giovane Riki, con Perdo le Parole, al secondo Comunisti col Rolex del duo J-Ax & Fedez, ed in terza posizione troviamo Le Migliori di Minacelentano.Tra i primi 20 album in classifica, comunque, si presentano 16 album di artisti italiani a fronte dei soli 4 titoli internazionali.

La classifica dei singoli digitali (download e streaming), invece, vede susseguirsi le hit che hanno caratterizzato gli ultimi sei mesi: Despacito di Fonsi, che ha dominato a lungo le classifiche settimanali, si posiziona al primo posto, seguito rispettivamente per il secondo e il terzo posto da Shape Of You di Ed Sheeran e Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani. Il mitico Roger Waters con Is this the life we really want è primo tra i vinili più venduti del semestre e Sanremo 2017 occupa la prima posizione tra le compilation.