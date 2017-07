Julian Lamadrid: in ‘Understand’ l’importanza di essere fedeli a se stessi. Il singolo in radio dal 14 luglio

Julian Lamadrid, di origini messicane, nato e cresciuto a Dubai e ora attivo a New York, è uno dei nuovi talenti della musica internazionale. Il suo pop unico sa mescolare influenze diverse – a partire dal grande mito di Elvis Presley – raccontando le emozioni dei diciottenni di oggi e diventa moderno veicolo con cui condividere vita ed esperienze.

Understand è il singolo con cui il diciottenne sta conquistando le classifiche mondiali e che arriva nelle radio italiane da venerdì 14 luglio. «È una canzone che ho scritto sul cercare di cambiare costantemente se stessi per compiacere la persona che si ama, la sfida e la lotta per stare con qualcuno che ti dà la colpa delle proprie sfortune. – racconta Lamadrid – In definitiva, è una canzone sul rendersi conto che la cosa più importante è essere fedeli a se stessi.»

E la traccia ha già fatto il giro del mondo su Viral Spotify guadagnandosi posizioni importanti dagli USA all’Est Asiatico: #3 globale e Stati Uniti d’America, #6 Polonia, #7 Gran Bretagna e Filippine, #8 Singapore, #9 Australia, #14 Paesi Bassi, #21 Colombia, #23 Argentina, #25 Canada, #29 Messico, #31 Danimarca, #39 Slovacchia e #47 Brasile.