Moreno: fuori il nuovo singolo ‘Scritto nel cielo’, in tutte le radio dal 14 luglio

“Se guardo in alto io vedo il nostro nome Scritto Nel Cielo”: si intitola proprio Scritto nel cielo il nuovo singolo per l’estate 2017 di Moreno, in arrivo nelle radio venerdì 14 luglio . Firmato dallo stesso freestyler insieme a Sergio Vallarino su musica di Massimiliano Dagani, il brano vanta alla produzione Big Fish e costituisce il ritorno del genovese sulle scene musicali dopo una serie di partecipazioni televisive.

Tra un vecchio amore – quello per la musica – e nuove sfide, il nome è scritto nel cielo ma le parole di questa traccia nascono proprio dall’avventura di naufrago sull’Isola più famosa del piccolo schermo a conferma che per Moreno la priorità artista restano le sette note. “Dietro ogni stella c’è pronta la sfida vengo da un posto che è fatto in salita e guarda che strano, lo è anche la vita”.