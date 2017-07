Mario Biondi: al via il tour estivo e a sorpresa debutta il side-project MocamBo

Nel giorno in cui prende il via la tranche estiva del suo Best Of Soul – Tour con cui celebra i suoi primi dieci anni di carriera, Mario Biondi sorprende il proprio pubblico con una metamorfosi inattesa e veste i panni di MocamBo. Esce, infatti, venerdì 14 luglio in radio e digitale, il singolo Basta! eccezionalmente in lingua italiana per inaugurare un nuovo side-project artistico.

«La fuga è libertà – afferma il soul men italiano – la fuga è ritrovarsi, la fuga è sfidare la vita e tutto ciò che l’arreda»: così cantano i versi del brano in arrivo che racconta la ricerca di una pace a lungo cercata e che passa anche attraverso una ripartenza nell’affascinante Cuba. Scanzonato e leggero, Biondi regala un nuovo volto di sé portato in luce anche alla collaborazione con David Florio e Max Greco, al suo fianco in studio e in tour.

Per quanto riguarda proprio gli impegni dal vivo, ecco le prossime date italiane del Best Of Soul – Tour (F&P Group): LUGLIO 11 luglio – Vigevano (PV), Castello Sforzesco; 18 luglio – Varallo Sesia (VC), Piazza Vittorio Emanuele II; AGOSTO 6 agosto – Recanati (MC), Piazza Leopardi; 19 agosto – Lecce, Piazza Libertini; 20 agosto – Bisceglie (BA), Arena del Mare; 23 agosto – Noto (SR), Scalinata della Cattedrale; 24 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico; 27 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 29 agosto – Peschici (FG), Arenile del Porto n occasione di Jazz Festival.

Questi, invece, gli appuntamenti all’estero (International Music And Arts e Beyond): 28 luglio – Riga (LV); 2 agosto – Barcellona (ES); 4 agosto – Paloznak (HU); 12 agosto – Oestrich-Winkel (DE); 9 ottobre – Bucharest (RO); 11 ottobre – Madrid (ES).