Wind Summer Festival: ospiti dell’11 luglio 2017, su Canale 5 e Radio 105

Martedì 11 luglio 2017 in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105 andrà in onda la seconda puntata del Wind Summer Festival, condotto da Alessia Marcuzzi, accompagnata per la prima volta da Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia.

Ecco gli ospiti che si alterneranno sul palco nel corso del secondo appuntamento con le canzoni dell’estate: Emma, Fabri Fibra, Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Max Pezzali, Jax Jones, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Benji & Fede e Annalisa, Michele Bravi, Samuel, Ermal Meta, Baby K, Chiara, Elodie, Federica, Lodovica Comello, Mario Venuti, Thomas e gli Autogol.

Anche quest’anno, il Wind Summer Festival, oltre ad ospitare i big della musica italiana, dà spazio alla musica emergente, ospitando sei giovani artisti in gara e dando loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i due artisti sul palco della seconda puntata di martedì 11 luglio: Shade e Lowlow.