Valerio Scanu: No al Grande Fratello Vip 2017, la smentita ufficiale

Il cantautore e personaggio televisivo Valerio Scanu, tramite il suo ufficio stampa, ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale per smentire la sua presenza al reality show Grande Fratello Vip 2017. Di seguito il testo.

“In questi mesi ho letto, molto spesso sui social, settimanali, blog ecc il mio nome tra i papabili candidati del prossimo Grande Fratello Vip su Canale 5. Non ho purtroppo il dono dell’ubiquità, se ce l’avessi allora “forse” sarei al GF Vip e invece sono in tour, sto scrivendo un libro e preparando il nuovo cd“. Continua Valerio “Auguro un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti, ad Ilary ed Alfonso e mi spiace se ho deluso le aspettative di qualcuno ma non ho mai avuto contatti con Mediaset o la produzione per partecipare al reality“.

Con queste parole il cantautore sardo vuole puntualizzare quanto è stato scritto in questo periodo. Il Finalmente Tour 2017 di Valerio Scanu si concluderà il 16 dicembre nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.