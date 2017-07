Sicilia Outlet Village: i live dj set di luglio con Kris Reichert, Nick the Nightfly e Joe T Vannelli

Dopo il concerto inaugurale di Fiorella Mannoia, Sicilia Outlet Village propone tre live dj set per altrettanti venerdì del mese di luglio tutti da ballare. Ad aprire le serate, a partire dalle 19, sarà l’aperitivo in Piazza Eventi dalle ore 19.00 dove, dalle 20.30, si accende anche la musica che farà colonna sonora per lo shopping estivo dato che gli oltre 140 negozi saranno aperti fino alle 22.00 e negli store aderenti ci saranno gli extrasaldi.

Si parte con la «sensuale e dolcissima» – come lei stessa si definisce – Kris Reichert, “metà grintosa” delle Kris&Kris, live venerdì 14 luglio con una playlist folk e country. Cambio di rotta venerdì 21 luglio con l’inconfondibile voce di “Monte Carlo Nights” su RMC Nick the Nightfly che metterà sui piatti i suoni eleganti del jazz e della new age.

Chiude la serie di appuntamenti, venerdì 28 luglio, Joe T Vannelli, il “re” della house music internazionale, che riempirà Sicilia Outlet Village delle note più amate dai giovani per far scatenare il pubblico sul dancefloor.