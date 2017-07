Sergio Sylvestre: il video di ‘Turn It Up’, singolo prodotto da J-Ax & Fedez per la campagna Tuborg Open

In radio da qualche settimana, è finalmente disponibile il videoclip del singolo Turn It Up di Sergio Sylvestre, con la produzione di J-Ax & Fedez. Il brano rientra nel progetto Tuborg Open, campagna internazionale che vede schierati in prima fila i Major Lazer alla scoperta di produzioni locali originali. Alla base della collaborazione made in Italy uno dei tre beat creato appositamente per il marchio dal collettivo di Diplo, Jillionaire e Walshy Fire ispirandosi alle proprie influenze musicali.

«Prendere parte a questo progetto internazionale rappresenta una fantastica opportunità e sono contento di collaborare nuovamente con J-Ax e Fedez. La canzone è perfetta, adoro la sua melodia che mi permette di esprimere pienamente la mia personalità», racconta Sergio.

Gli fanno eco J-Ax e Fedez, che dichiarano: «Siamo contenti di lavorare per un progetto come Tuborg Open perché quello che fanno i Major Lazer sta influenzando tutto il pop internazionale e speriamo anche noi di contribuire! Abbiamo lavorato alla produzione del beat proposto nel nostro stile, cercando di interpretarlo a modo nostro.»

La collaborazione di J-Ax e Fedez con Sergio è, però, solo il primo tassello di un viaggio lungo tutta l’estate che vedrà anche il rilascio di video storytelling prodotti dal media partner Vice per racconterà il mondo della musica dal punto di vista degli artisti, dal processo creativo alla finalizzazione di una traccia. Sarà lo speaker Max Brigante nel programma Mi Casa su Radio 105 a dare voce radiofonica al progetto.