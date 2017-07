RDS Play On Tour, l’estate 100% Grandi Successi. Tutti gli appuntamenti sulle spiagge

È partito ufficialmente sabato 8 e domenica 9 luglio da Cattolica l’RDS Play on Tour, evento delle spiagge italiane con la musica di RDS 100% Grandi Successi in collaborazione con Citroën, Undercolors Of Benetton, Gruppo Coty (con i brand: Lancaster, Davidoff, CK), Universal Pictures – Cattivissimo Me3, Brosway (con il brand S’agapò) e Mattel-Uno. Per ben sei fine settimana, dall’8 luglio al 13 agosto, le più affollate mete balneari del BelPaese saranno animate dalle prime ore del mattino fino al tramonto grazie alle attività – on air e social – dei villaggi RDS Play on Tour che quest’anno sostengono la campagna #ideefertili di SIFES (Società Italiana Fertilità e Sterilità).

Dopo Cattolica, RDS Play on Tour sarà il 15 e 16 luglio a Lignano Sabbiadoro – Lungomare Trieste 5 (spiaggia adiacente Terrazza Mare), il 22 e 23 luglio a Pescara – Largo Mediterraneo (spiaggia adiacente), il 29 e 30 luglio a Peschici – Via Spiaggia (tra Lido Orchidea e Lido Bellariva), il 5 e 6 agosto a Sciacca – Spiaggia S. Marco (via dei Fenici), e per concludere il 12 e 13 agosto a Capo d’Orlando – Lungomare Andrea Doria 43.

Due le zone principali, il Main Stage e l’area Play with…; il primo spazio ospita i conduttori RDS Petra Loreggian, che ha aperto la stagione a Cattolica per poi consegnare le chiavi nelle mani di Beppe De Marco a Lignano Sabbiadoro. A Pescara arriva “the voice” Roberta Lanfranchi, mentre a Peschici e sciacca i padroni di casa sono rispettivamente Barty Colucci e Melania Agrimano. Nessuna anticipazione, invece, per Capo d’Orlando che promette una grande sorpresa.

L’area Play with… è, invece, lo spazio delle sfide e dei giochi che mette in palio i gadget proposti dai partner; super animata la zona Play Sport, in cui si disputano i tornei di beach volley, gli incontri di basket, tornei di UNO by Mattel e la novità di stagione, i corsi di Sup promossi da Davidoff Cool Water. Al calar del sole, infine, si alza il volume della musica con CK Sunset Beach Party e i dj set di RDS.