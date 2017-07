Intervista a Silvia Olari: «‘Fuori di testa’, il mio stato d’animo in una canzone»

Parmense, classe 1988, una partecipazione ad Amici alle spalle e una carriera radiofonica avviata nel 2011, Silvia Olari torna sulle scene musicali con il nuovo singolo Fuori di Testa, firmato dalla stessa Silvia con Lorenzo Sebastianelli e Beppe Stanco che ne ha curato anche arrangiamento e videoclip. La traccia ben si addice alla stagione, con sonorità pop delicate che esaltano la vocalità dell’artista.

Disponibile per Beat Sound Milano – giovane etichetta discografica milanese -, Fuori di Testa arriva dopo qualche tempo di silenzio discografico (risale al 2016 il precedente singolo, Niente di me, cui seguì anche una collaborazione con Valerio Scanu nell’album Lasciami entrare). Per questo, il brano fresco di pubblicazione rappresenta a tutti gli effetti un ritorno che sa di ripartenza. Abbiamo chiesto a Silvia le emozioni di questo periodo e i progetti in lavorazione; ecco la nostra intervista.



Il tuo nuovo singolo s’intitola Fuori di testa: come è nato?

Fuori di testa è nato quasi per caso, in una bella giornata d’estate.Mi sentivo particolarmente positiva e spensierata e come spesso capita ho espresso questo mio stato d’animo dentro una canzone.

Giocando proprio con il titolo: che cosa ti fa andare “fuori di testa”, nel bene e nel male?

In positivo mi fa andare “fuori di testa” sentire la mia canzone preferita alla radio, magari durante un bel viaggio in macchina … nel male, invece, vado fuori di testa davanti all’incoerenza, la falsità, la superficialità.

Il brano segna un passo importante della tua carriera: che cosa rappresenta oggi per te questo pezzo?

Questo brano rappresenta una svolta, sia artistica che personale: le mie canzoni sono quasi sempre autobiografiche, non sono capace di mentire né di scrivere in modo distaccato, soprattutto quando scrivo per me. Fuori di testa è un brano speciale, perchè mette in evidenza la mia parte più istintiva e più solare, sia nel testo che nella musica.

Fuori di testa esce l’etichetta Beat Sound Milano: come sei arrivata a collaborare con questo team?

Devo ringraziare un mio caro amico, Lorenzo Sebastianelli, che ha preso parte a questo progetto: è stato lui a mettermi in contatto con Beppe Stanco, il mio produttore.Per un’artista il team di lavoro è fondamentale. Beppe ha valorizzato la mia anima musicale e ha creato un arrangiamento perfetto per questa canzone.

Da dove nasce, invece, l’idea del videoclip?

Volevamo girare un videoclip colorato, estivo, particolare… qualche cosa di diverso. Abbiamo scelto Carrara perché era una meta non scontata. Una città non tanto grande ma ricca di scorci caratteristici e di bellezze artistiche.

Il pubblico televisivo ti ricorda per la partecipazione ad Amici: che ricordi conservi di quell’esperienza?

Amici è e rimane una grande occasione che mi è stata data: la mia prima grande esperienza davanti al grande pubblico.Mi ha aiutato a crescere, mi ha “svezzata” e formata successivamente. Certo non essendo vincitrice non sempre è stato facile, ma se oggi sono una cantante professionista lo devo anche a quell’esperienza e alle porte che mi ha aperto.

Sei ancora in contatto con qualcuno dei tuoi “colleghi” di allora? Chi?

Si, con Valerio Scanu. C’è sempre stata molta stima tra di noi e ancora c’è dopo parecchi anni.

Ci sono altri progetti, magari un album, in cantiere? E che estate ti aspetta?

Un album? Perché no, mi piacerebbe realizzarlo con questo team di produzione.Per ora ci concentriamo su Fuori di testa, che ha battezzato l’inizio di questa percorso con Beat Sound. Penso sia importante concentrarsi su ogni singolo passo. Questa estate sarò in giro per l’Italia a portare il mio singolo e altri brani della mia discografia. Stiamo organizzando il tutto e sarete aggiornati in tempo reale sulla mia pagina ufficiale e sui social… per cui, state connessi!