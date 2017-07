Federica Carta per la prima volta in concerto a Roma e Milano. Info date e biglietti

Apprezzatissima finalista di Amici16, la giovane Federica Carta debutta dal vivo con due concerti il prossimo inverno all’Atlantico di Roma il 1 dicembre 2017 e a Fabrique di Milano il 2 dicembre 2017. La cantautrice romana – qui la nostra intervista -, forte del successo nel talent show di Canale 5, sta raccogliendo in queste settimane il calore del proprio pubblico grazie a un lungo e fortunato instore tour con cui fsteggia anche il successo del primo progetto discografico.

Pubblicato lo scorso maggio per Universal Music Italia, l’album di debutto Federica è stato prodotto da Andrea Rigonat ed è già Disco d’Oro FIMI; dall’EP sono stati estratti i singoli Dopotutto (scritta da Federica Abbate) e Ti Avrei Voluto Dire.

Ecco tutte le informazioni utili su Federica Tour 2017: venerdì 1 dicembre – Roma, Atlantico / Apertura porte h. 18:30, inizio concerto ore 20:00 // Biglietti: Posto Unico €20,00 + €3,00 diritti di prevendita / Biglietto Speciale – Acoustic Pre-show Experience*: €40,00 + €6,00 diritti di prevendita // Prevendite Autorizzate TicketOne

Sabato 2 dicembre – Milano, Fabrique / / Apertura porte h. 18:30, inizio concerto ore 20:00 // Biglietti: Posto Unico €20,00 + €3,00 diritti di prevendita / Biglietto Speciale – Acoustic Pre-show Experience*: €40,00 + €6,00 diritti di prevendita // Prevendite Autorizzate TicketOne.

Il Biglietto Speciale Acoustic Pre-show Experience include: – un biglietto Posto Unico per assistere al concerto di Federica – check-in personalizzato sul luogo dell’evento con lo staff – accesso anticipato alla Venue rispetto ai possessori dei biglietti standard – incontro con Federica e concerto acustico privato).

Le prevendite sono attive su ticketone.it da martedì 11 luglio alle ore 14:30 e in tutti i punti vendita TicketOne da venerdì 14 luglio alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.