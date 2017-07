‘Dynabeat’: Jain chiude con il nuovo video la trilogia inaugurata con la hit ‘Come’

Da Come a Dynabeat, passando per Makeba: si chiude con il nuovo, terzo, video la trilogia ideale dell’elegante artista francese Jain. Estratto dall’album di debutto Zanaka (Sony Music 2015), Dynabeat è una traccia che attraverso la clip che l’accompagna porta a compimento il viaggio musicale iniziato con il brano doppio platino Come regalando un volto inedito, più fresco e spensierato, della giovane artista multi-culturale Jain.

La regia del video – in esclusiva su Vevo – è firmata da Greg & Lio, alla cinepresa anche dei precedenti Come e Makeba, che insieme contano più di 80 milioni di views e hanno fatto vincere a Jain la Victoire de la Musique. Dopo il Sud Africa, a fare da sfondo alle immagini del nuovo brano Dynabeat una supercolorata Bangkok in cui la cantautrice si muove con l’ironia e le sorprese che ne contraddistinguono l’immagine.