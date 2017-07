Ambria Music Festival: da Ambramarie a MOOSTROO, il programma della 15esima edizione

Come ogni estate, da quindici anni a questa parte, torna l’Ambria Music Festival, la manifestazione della Val Brembana che per due fine settimana fa risuonare in valle una miscela di rock, folk-metal e reggae. In programma anche in questo 2017 nell’ambito delle proposte di Bergamo Suona Bene, la kermesse si svolge i prossimi 13-14-15 luglio e il 20-21-22 luglio presso l’area coperta ad Ambria (15 km da Bergamo).

Numerose le proposte in calendario, da Ambramarie a MOOSTROO nella serata #NoHeroes interamente dedicata a David Bowie. Ecco il cast completo: PRIMO WEEKEND 13 luglio – Giorgio Canali & Rossofuoco + Pinguini Tattici Nucleari; 14 luglio – Randy Valentine + Forelock & Arawak Reggae; 15 luglio – Folkstone + Ambramarie //

SECONDO WEEKEND 20 luglio – Freddie McGregor + Big Ship Band feat. Chino & Di Genius; 21 luglio – Talco + Gotto Esplosivo + Crancy Crock; 22 luglio – #NoHeroes: MOOSTROO + Arcane of Souls + Pugni Nei Reni + Trevisan + OTU + Rich Apes + I Pesci Solubili. A fare da contorno l’ottima cucina tipica bergamasca che da sempre caratterizza Ambria Music Festival, fra portate gastronomiche locali, griglia, pizzeria, birre artigianali e vini del territorio.