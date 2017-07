Temptation Island 2017: anticipazioni puntata 10 luglio

Lunedì 10 luglio 2017, in prima serata su Canale 5, appuntamento con Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l’uscita, la scorsa puntata, di Riccardo e Camilla che hanno abbandonato l’Isola più innamorati di prima, continua il viaggio nei sentimenti delle altre coppie.

Ruben, dopo aver ascoltato le parole dure della sua fidanzata Francesca, proverà a dimostrarle quanto lei si stia sbagliando sul suo conto. Alessio, il fidanzato di Valeria, sembra sempre più coinvolto dalla single Carmen: questa simpatia metterà in crisi la loro relazione?

La separazione pesa nella coppia composta da Francesco e Selvaggia: lei è molto preoccupata dalle attenzioni che la single Desirèe sta rivolgendo al suo fidanzato. Anche la coppia, apparentemente più pacata, formata da Antonio e Veronica, inizia a mettersi a nudo, svelando le proprie fragilità.

Continua il viaggio anche per Sara e Nicola, fidanzati da cinque anni. Sara dopo aver visto delle attenzioni del suo fidanzato nei confronti della single Antonella inizia a mettere in discussione la fiducia in lui.