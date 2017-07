Valerio Scanu: 12 luglio live al Padova Pride Village per il Finalmente Tour 2017

Il cantautore e personaggio televisivo Valerio Scanu si esibirà in acustico mercoledì 12 luglio 2017 proponendo il meglio del suo repertorio presso il Padova Pride Village, tappa del suo tour Finalmente live 2017. Il concerto vedrà Valerio Scanu esibirsi sul palco del Festival LGBT, presso la Fiera di Padova, con inedite versioni acustiche dei suoi successi.

«Nel mio nuovo live ripercorrerò la mia breve ma intensa carriera – ha dichiarato Valerio Scanu – dalla prima canzone cantata in pubblico a Bravo bravissimo, passando per Amici, Sanremo e Tale e quale show». Ci sarà quindi spazio per tutto il suo repertorio, partendo da Domani, primo inedito del giovane cantante, fino ad arrivare agli ultimi singoli tratti dall’ultimo album Finalmente piove.