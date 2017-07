‘Tonight’: fuori il nuovo singolo del duo electro pop Yombe

[COMUNICATO STAMPA] Da oggi 7 luglio è disponibile in streaming e download Tonight (Carosello Records), il nuovo singolo di Yombe, duo electro-pop tra i più apprezzati nella scena alternative italiana. Il brano è stato da subito inserito in Inghilterra nella playlist di Spotify New Music Friday UK. Il singolo conferma l’attitudine internazionale del duo, che anche in Tonight coniuga soul ed elettronica con uno stile unico nel panorama musicale italiano.

«È una traccia nata mentre eravamo in tour – racconta la band – volevamo scrivere un pezzo che avesse un sound esplosivo, senza però dover rinunciare ad un certo tipo di sensualità, di eleganza. Racconta dell’inizio di una storia d’amore, quando ci si deve prendere le misure e si finisce per travolgere tutto ciò che si ha intorno.» Il brano è disponibile in tutte le piattaforme streaming e store digitali

Dopo aver girato tutta l’Italia in tournée, aver suonato su palchi importanti come quelli di Ypsigrock, MI AMI, Spring Attitude e Wired Next Fest, gli Yombe sono pronti a concludere il tour aprendo i concerti di Sevdaliza, Mount Kimbie e Palms Trax all’Ortigia Sound System Festival il 29 luglio.