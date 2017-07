Mario Venuti: in radio il singolo estivo ‘Tutto questo mare’, il videoclip. Procede il tour, date

Forte dell’ottima accoglienza che è è stata riservata al singolo Caduto dalle stelle e al nuovo album Motore di vita, Mario Venuti porta in radio il singolo Tutto questo mare, da oggi disponibile nell’airplay nazionale oltre che sul canale ufficiale YouTube. Il videoclip, per la regia di Salvo Nicolosi è concepito come l’inizio del viaggio di cinque protagonisti che «si ritrovano al centro di dinamiche amorose incrociate», racconta l’artista.

Per il musicista italiano è un’estate in tour, con date live da Nord a Sud Italia fino alla fine di agosto. Queste le prossime tappe di Motore di vita Tour: LUGLIO 7 luglio – Siracusa, Feste archimedee; 9 luglio – Santa Margherita Ligure (GE), Premio Bindi; 12 luglio – Palermo, La Lumia Summer Festival; 13 luglio – Napoli, Castel Sant’Elmo; 25 luglio – Campomarino (CB), Piazza Municipio;

AGOSTO 11 agosto – Torrenova (ME), Piazza Mare / August Fest; 12 agosto – Girifalco (CZ), La Notte dei Briganti e delle Brigantesse; 25 agosto – Omegna (VB), Festa di San Vito 2017; 27 agosto – Manzana (Roma), Piazza Tommaso Tittoni; 31 agosto – Ravenna, Festa Provinciale de l’Unità.