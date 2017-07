Mannarino travolge il pubblico con il suo carnevale estivo ‘Roma-Rio’. Foto e prossimi live

Annunciata come una grande festa dai ritmi latini, il concerto-evento che Mannarino ha tenuto a Roma non ha certo deluso le aspettative degli oltre 9mila spettatori. Tappa speciale dell’Apriti Cielo Tour al Postepay Sound Rock in Roma, Roma-Rio è stato un lungo carnevale che ha acceso la Capitale dei suoni tipici delle due metropoli contaminando suggestioni e colori in una ricerca artistica profonda e inedita.

La rotta che unisce Italia e Sud America, del resto, è stata a lungo percorsa dall’artista durante la lavorazione del suo ultimo album, Apriti Cielo, che sul palco romano ha visto concretizzarsi a pieno titolo la sua ambizione di fondere le musiche delle due sponde dell’Atlantico. La festa live – trasmessa in diretta su Rai Radio2 – ha avuto come colonna sonora i principali successi del musicista, dai recenti brani Apriti Cielo, Babalù e Arca di Noè fino a pezzi di repertorio completamente riarrangiati.

La serata ha visto la partecipazione di svariati ospiti – Mistura Maneira, Lavinia Mancusi, Orchestraccia, Rogê – e suggell anche lo stretto rapporto tra Alessandro e la sua città, dove in pochi mesi ha messo a segno due sold out (il 25 e 26 marzo al Palalottomatica) esibendosi, in tutto davanti a oltre 23mila presenze in meno di quattro mesi.

Ora, dopo le speciale appuntamento romano, l’Apriti Cielo Tour Estate 2017 continua con le seguenti tappe: LUGLIO 8 luglio – Pistoia, Pistoia Blues Festival; 9 luglio – Villafranca, Castello Scaligero; 11 luglio – Collegno, Flowers Festival; 12 luglio – Genova, Arena del Mare / Porto Antico; 15 luglio – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni; 18 luglio – Salerno, Arena del Mare; 19 luglio – Chieti, Anfiteatro La Civitella; 21 luglio – Perugia, Arena Santa Giuliana; 22 luglio – Cattolica, Arena della Regina.

AGOSTO 16 agosto – Gallipoli, Parco Gondar; 18 agosto – Noto (SR), Piazza Municipio / Scalinata Cattedrale; 19 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto – Marina di Castagneto (LI), Marina Arena Bolgheri Festival; 25 agosto – Macerata, Sferisterio; 31 agosto – Palermo, Complesso Monumentale Castello a Mare; 1 settembre – Taormina, Teatro Antico; 3 settembre – Treviso, Home Festival 2017 / Main Stage (Area Dogana c/o Viale della Serenissima). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.