Gulp Music, 8 luglio: Riki e The Kolors protagonisti. Spazio anche al nuovo video di Alessio Bernabei

[COMUNICATO STAMPA] Riki e The Kolors sono i protagonisti della nuova puntata di Gulp Music in onda sabato 8 luglio, alle 12.20, su Rai Gulp. Riki, che ha di recente pubblicato il suo EP di esordio Perdo le parole, è al centro di un meeting con in suoi fans a Canazei (Trento). Per l’occasione presenta un video speciale di Polaroid, il nuovo singolo.

I The Kolors, che hanno di recente pubblicato il terzo album You, presentano il nuovo tour, al via da Terni, e per l’occasione eseguono dal vivo tre brani per il pubblico di Gulp Music. Entrambi gli artisti interagiranno con la community del programma, rispondendo alle domande arrivate per loro sui social di Rai Gulp.

In questa puntata anche i nuovi video di Sabrina Carpeter e Alessio Bernabei, mentre nello spazio live c’è Justin Bieber. La trasmissione di Rai Gulp è condotta da Gaia Ranieri e propone in ogni puntata alcuni degli artisti più seguiti e amati dai ragazzi.