Claudia Megrè: da sabato 8 luglio le date estive di ‘Gioco ad estrazione Tour’

Parte sabato 8 luglio da Cerreto Sannita il Gioco ad estrazione tour, nuova tournée della cantautrice napoletana Claudia Megrè che porta sul palco una scaletta che comprende i brani che ne hanno maggiormente rappresentato il percorso artistico. Dal tormentone Tatuami al recente Dorian Gray, Le ragazze fanno grandi sogni su cui duettò con Edoardo Bennato a E già mi sento in vacanza featuring Clementino e Chi non si arrende insieme al rapper Guè Pequeno: questi i titoli immancabili nella setlist.

La Megrè è pronta a girare l’Italia toccando le maggiori piazze durante tutta l’estate, in attesa dell’uscita del suo nuovo album, prevista per quest’inverno. Sei le date finora in calendario, tutte ad ingresso gratuito, in cui l’artista è accompagnata dalla sua rock band, composta da basso, batteria e chitarra.

Ecco gli appuntamenti: LUGLIO 8 luglio – Cerreto Sannita (BN), Piazza Madonna della libertà; 15 luglio – Poggio Imperiale (FG), Piazza Imperiale; AGOSTO 12 agosto – Torricella (TA), Club La’Nchianata; 21 agosto – Tuoro di Sessa Aurunca (CE), Piazza Casarinoli; 23 agosto – Luzzano di Moiano (BN), Piazza S. Nicola; SETTEMBRE 3 settembre – Starze di Summonte (AV), Piazza Don Carmine Dello Russo.