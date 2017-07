AirPlay Radio: podio italiano con Gabbani, J-Ax & Fedez e Fibra. In Top Ten Thegiornalisti e Takagi & Ketra

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 27.2017 (dal 30 giugno al 6 luglio 2017) che vede tornare al comando Tra le granite e le granate di Francesco Gabbani (+1), lasciandosi alle spalle Senza pagare di J-Ax & Fedez Vs TPain (secondi, +1) e Pamplona di Fabri Fibra ft. Thegiornalisti (terzo, -2). Secondo i dati EarOne, sale in quarta posizione Volare di Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi (quarto, +2) mentre entra tra i primi dieci anche Riccione dei Thegiornalisti (quinti, +14) cui seguono Lento/Veloce di Tiziano Ferro (sesto, -2) e Kissing stranieri dei DNCE (stabili in settima posizione). Completano la Top Ten L’esercito del selfie di Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa (ottavi, +8), No Lie di Sean Paul (nono, -4) e Credo di Giorgia (stabile in decima posizione). La più alta nuova entrata della settimana è Versace on the floor di Bruno Mars alla posizione 37. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].