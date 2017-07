OneRepublic e Tiziano Ferro: No vacancy, il singolo inedito dal 7 luglio

I OneRepublic, la band americana capitanata da Ryan Tedder, pubblicheranno venerdì 7 luglio il singolo inedito No Vacancy, che li vede collaborare per la prima volta con Tiziano Ferro. Il brano sarà disponibile dal 7 luglio per la programmazione radiofonica e in tutti gli store digitali, in streaming e in download.

“Ryan Tedder è uno dei miei autori e produttori preferiti al mondo, un vero pioniere capace di superare le barriere dei generi – ha raccontato Tiziano Ferro – Tutto è nato dall’idea di un amico comune che ci ha presentati a L.A. La collaborazione è nata in meno di una settimana, con la più assoluta naturalezza. Collaborare con i OneRepublic per me è un assoluto privilegio”.

No Vacancy è stata scritta da Ryan Tedder, Mikkel Eriksen e Tor Hermansen ed è stata prodotta da Stargate e Tedder. Tiziano Ferro ha contribuito alla scrittura della parte in italiano.