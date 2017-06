Wind Summer Festival: Piazza del Popolo a Roma pronta per quattro giorni di musica. Cast completo

Da giovedì 22 giugno fino a domenica 25 giugno Piazza del Popolo a Roma ospita la manifestazione Wind Summer Festival, rassegna dedicata agli artisti italiani e internazionali del momento che portano on stage la musica dell’estate. Con la conduzione di Alessia Marcuzzi affiancata da Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia, lo show è in diretta radiofonica su Radio 105 e, da luglio, anche in quattro puntate in prima serata su Canale 5 (e in contemporanea su Radio 105), con la regia di Roberto Cenci.

Questi i nomi degli artisti italiani e internazionali che si alterneranno nelle 4 serate: Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gianna Nannini, Giorgia, Il Volo, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, LP, 2Cellos, Jasmine Thompson, Jax Jones, Ofenbach, Paola Turci, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Umberto Tozzi e Cristina D’Avena.

E ancora: Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Riki, Samuel, Ermal Meta, Alessio Bernabei, Alex Britti, Alexia, Baby K, Bianca Atzei, Briga, Chiara, Elodie, Fabrizio Moro, Federica, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gary Dourdan, Ghali, Il Cile, Irama, Jake La Furia, Kadebostany, Lodovica Comello, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Syria, Thomas, Tiromancino, Valeria Rossi… e non mancheranno alcune sorprese!

Il Wind Summer Festival è prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con iAM Management e con Mediaset mentre Wind inaugura la partnership con la manifestazione. Gli autori del programma sono: Max Ferrigno, Alessandra Scotti, Ermanno Labianca, Simone Di Rosa. Qui il meccanismo delle votazioni e i sei giovani in gara.